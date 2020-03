I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati: “Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti”



È arrivata al capolinea la storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, insieme dal 2006. Lo hanno fatto sapere entrambi i cantanti condividendo lo stesso messaggio in una Story Instagram, rivolta ai loro fan: “Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi”.

