Giorgio Gori riporta le figlie a Bergamo dall’Inghilterra, il Daily Mail: “È la città più colpita”



Tornano a casa dall’Inghilterra le due figlie di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e Cristina Parodi. Benedetta e Angelica Gori, 24 e 19 anni, studiano entrambe in Inghilterra, ma il padre ha ritenuto che lì non fossero al sicuro. A non convincere il sindaco di Bergamo sono le scelte messe in campo dal primo ministro Boris Johnson contro il coronavirus, per lui non abbastanza stringenti. Una scelta che sta facendo parecchio discutere i tabloid britannici. Il Daily Mail polemizza: “Il loro è il comune più colpito d’Italia”. La replica di Gori: “A Bergamo sono più sicure”.

