Giulia De Lellis conferma la crisi da Andrea Iannone: “Momento delicato, non ne parlo”



Sembra finita tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Lo lascia intendere la stessa influencer in una diretta su Instagram, in cui conferma tra le righe le voci di crisi con il pilota dichiarando di non volerne parlare: “Non mi piace ogni volta dover dare spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale”.

