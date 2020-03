I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giulia De Lellis smentisce la crisi con Andrea Iannone: “È tutto ok, sono solo in relax”



Da tempo si vocifera di una possibile crisi tra l’influencer e il pilota di Moto Gp. La loro ultima apparizione pubblica risale al compleanno di Giulia de Lellis a gennaio e anche su Instagram non si sono più mostrati insieme. Secondo il magazine Spy, Andrea Iannone avrebbe un flirt con Mariana Yushchak, ma Chi smentisce: la pausa del pilota dai social sarebbe dovuta al periodo delicato che sta attraversando per via delle indagini per doping in cui è coinvolto. Ora anche Giulia De Lellis rassicura: “Mi sto solo prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia”.

Continua a leggere



Da tempo si vocifera di una possibile crisi tra l’influencer e il pilota di Moto Gp. La loro ultima apparizione pubblica risale al compleanno di Giulia de Lellis a gennaio e anche su Instagram non si sono più mostrati insieme. Secondo il magazine Spy, Andrea Iannone avrebbe un flirt con Mariana Yushchak, ma Chi smentisce: la pausa del pilota dai social sarebbe dovuta al periodo delicato che sta attraversando per via delle indagini per doping in cui è coinvolto. Ora anche Giulia De Lellis rassicura: “Mi sto solo prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia”.

Continua a leggere

Continua a leggere