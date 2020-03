I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giulia Quattrociocche e Daniele si sono lasciati, Schiavon: “Se ha un altro sono felice per lei”



Daniele Schiavon annuncia la rottura con Giulia Quattrociocche, ex tronista che lo aveva scelto a Uomini e Donne. A separarli sarebbero state una serie di liti e le voci legate a presunti tradimenti, episodi che l’ex corteggiatore nega. Non è certo, però, che non sia lei ad avere un altro: “Dopo le esperienze che ho avuto dubito anche di me stesso. Se ha un altro, sono felice per lei”.

Continua a leggere



Daniele Schiavon annuncia la rottura con Giulia Quattrociocche, ex tronista che lo aveva scelto a Uomini e Donne. A separarli sarebbero state una serie di liti e le voci legate a presunti tradimenti, episodi che l’ex corteggiatore nega. Non è certo, però, che non sia lei ad avere un altro: “Dopo le esperienze che ho avuto dubito anche di me stesso. Se ha un altro, sono felice per lei”.

Continua a leggere

Continua a leggere