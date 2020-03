I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Google rinuncia al pesce d’aprile: “Ci concentriamo sul coronavirus”



Quest’anno Google non pubblicherà i suoi famosi scherzi per il primo d’aprile. Lo ha annunciato l’azienda di Mountain View spiegando di voler portare rispetto per tutte le persone colpite dalla diffusione del coronavirus nel mondo.

