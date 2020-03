I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gordon Ramsay chiude i suoi ristoranti di Londra per il coronavirus: “Non so quando riapriremo”



Londra è sempre più blindata, i numeri di contagio da coronavirus crescono in maniera vertiginosa. Anche se nel Regno Unito non è ancora stata imposta la chiusura di locali e ristoranti, molti proprietari hanno scelto di abbassare le serrande delle loro attività. Tra questi c’è Gordon Ramsay, il più famoso chef britannico e celebre personaggio tv per i suoi programmi di successo come ‘Hell’s Kitchen’. Lo chef ha comunicato su Instagram che la sua catena di ristoranti londinesi resteranno chiusi da sabato 21 marzo fino a data da destinarsi “per la salute dello staff, dei clienti e della comunità”.

