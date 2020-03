I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gordon Ramsay licenzia 500 dipendenti con una mail, a causa dell’emergenza coronavirus



Gordon Ramsay è stato fortemente criticato per la sua scelta di aver licenziato 500 dei suoi dipendenti tramite una mail, in seguito all’emergenza coronavirus, senza offrire loro garanzie sul futuro. Lo chef inglese è stato raggiunto da una pioggia di critiche sui social, paladina della battaglia contro la temibile star dei fornelli è stata Marina O’Loughlin, critica gastronomica del The Guardian.

Continua a leggere



Gordon Ramsay è stato fortemente criticato per la sua scelta di aver licenziato 500 dei suoi dipendenti tramite una mail, in seguito all’emergenza coronavirus, senza offrire loro garanzie sul futuro. Lo chef inglese è stato raggiunto da una pioggia di critiche sui social, paladina della battaglia contro la temibile star dei fornelli è stata Marina O’Loughlin, critica gastronomica del The Guardian.

Continua a leggere

Continua a leggere