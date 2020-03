I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gorlago, marito violento picchia la moglie e la manda in ospedale



Una donna è finita in ospedale con un trauma al volto. A rispondere del gesto di violenza il marito, che è stato portato in caserma e ha ricevuto un ordine di allontanamento dall’abitazione. L’ha picchiata sferrandole un pugno in viso al culmine di una lite, è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

