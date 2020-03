I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Grande Fratello Vip 2020 in diretta, i nominati sono Asia Valente, Sara Soldati e Fabio Testi



Lunedì 2 marzo 2020 Canale 5 ha dato spazio alla quindicesima puntata del Grande Fratello Vip. La lite furibonda tra Antonella Elia e Valeria Marini è stata uno degli argomenti più chiacchierati di questi giorni e, infatti, è stata oggetto di discussione della puntata. Non c’è stata nessuna eliminazione, e i tre concorrenti ad essere nominati per la prossima settimana sono Asia Valente, Fabio Testi e Sara Soldati. Scopriremo chi si salverà mercoledì 11 marzo, quando andrà in onda la sedicesima puntata.

Continua a leggere



Lunedì 2 marzo 2020 Canale 5 ha dato spazio alla quindicesima puntata del Grande Fratello Vip. La lite furibonda tra Antonella Elia e Valeria Marini è stata uno degli argomenti più chiacchierati di questi giorni e, infatti, è stata oggetto di discussione della puntata. Non c’è stata nessuna eliminazione, e i tre concorrenti ad essere nominati per la prossima settimana sono Asia Valente, Fabio Testi e Sara Soldati. Scopriremo chi si salverà mercoledì 11 marzo, quando andrà in onda la sedicesima puntata.

Continua a leggere

Continua a leggere