I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Grande Fratello Vip diretta: Antonio Zequila, Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro in nomination



Mercoledì 25 marzo va in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore sarà in studio a Milano, in collegamento video con la Casa di Cinecittà. Confermata la presenza di Pupo mentre resta assente Wanda Nara, a Parigi con i figli e il marito Mauro Icardi. Tra gli argomenti della serata una doppia eliminazione e l’elezione del secondo vincitore.

Continua a leggere



Mercoledì 25 marzo va in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore sarà in studio a Milano, in collegamento video con la Casa di Cinecittà. Confermata la presenza di Pupo mentre resta assente Wanda Nara, a Parigi con i figli e il marito Mauro Icardi. Tra gli argomenti della serata una doppia eliminazione e l’elezione del secondo vincitore.

Continua a leggere

Continua a leggere