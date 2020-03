I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Grave infortunio sul lavoro vicino Cremona: operaio perde tre dita di una mano



Grave incidente sul lavoro in un’azienda di cereali tra Malagnino e Gadesco-Pieve Delmona, alle porte di Cremona. Un operaio di 37 anni si è ferito a una mano e ha subìto l’amputazione di tre dita. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in elicottero, in codice giallo. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

