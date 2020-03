I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Grave lutto per Gigi Riva, è morta la sorella Fausta



Una triste notizie per Gigi Riva, l’ex calciatore del Cagliari e della Nazionale ha subito in grave lutto per la morte della sorella, Fausta. La donna, 82 anni, era ammalata da tempo e le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime ore. È deceduta nella sua abitazione di Legnano (in Lombardia).

