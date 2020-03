I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Guidonia, mamma affetta da depressione post partum minaccia di gettare neonata di 2 mesi dal balcone



Una ragazza di 22 anni affetta da depressione post partum ha minacciato di lanciare la neonata di due mesi dal balcone di casa. A chiamare la polizia è stato il compagno, che è riuscito a farla desistere dal suo intento. Dopo averla fatta visitare da un medico, è stata ricoverata nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Tivoli. Non è chiaro se fosse in cura o meno per la depressione, o se sia stata lasciata senza sostegno psicologico.

