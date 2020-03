I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gussago, clienti ai tavoli di una pizzeria nonostante le norme anti Coronavirus: denunciati



I carabinieri di Gussago, comune in provincia di Brescia, hanno sorpreso alcuni clienti all’interno di una pizzeria, seduti ai tavoli in attesa della propria pizza nonostante le norme per il contenimento dell’epidemia di coronavirus consentano solo la consegna a domicilio. Gli avventori sono stati tutti denunciati, mentre alla pizzeria è stata sospesa la licenza per due settimane.

