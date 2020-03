I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Harry Potter e la Camera dei Segreti conquista gli ascolti tv, trionfa Italia1 dopo oltre 10 anni



Non accadeva da più di un decennio che Italia1 vincesse la serata televisiva: “Harry Potter e la camera dei segreti” è stato visto da oltre 4 milioni di spettatori netti per uno share pari al 16.43%. Su Rai1, “Ricominciamo da noi” ha conquistato 3.6 milioni di spettatori netti per il 12.78% di share.

