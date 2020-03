I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Harry Potter non batte Il Commissario Montalbano ma sfiora i 5 milioni di spettatori



Il 30 marzo 2020 segna un’altra serata storica per la saga del maghetto e per la sua percezione sul pubblico italiano, ma soprattutto segna l’ennesimo successo per Italia 1 che sfiora i 5 milioni netti di spettatori mentre su Rai1 c’era “Il Commissario Montalbano”. La fiction con Luca Zingaretti vince con 6.3 milioni di spettatori.

Continua a leggere



Il 30 marzo 2020 segna un’altra serata storica per la saga del maghetto e per la sua percezione sul pubblico italiano, ma soprattutto segna l’ennesimo successo per Italia 1 che sfiora i 5 milioni netti di spettatori mentre su Rai1 c’era “Il Commissario Montalbano”. La fiction con Luca Zingaretti vince con 6.3 milioni di spettatori.

Continua a leggere

Continua a leggere