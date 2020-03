I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Heidi Klum in quarantena bacia il marito attraverso un vetro: “Tieni al sicuro chi ami”



La modella e conduttrice 46enne è in auto isolamento a casa, in attesa di riceve i risultati del tampone per il corona virus. Negli scorsi giorni infatti, Heidi Klum aveva fatto sapere ai fan su Instagram di non sentirsi molto bene e di accusare sintomi influenzali. Per questo ha scelto di non prendere parte alle registrazioni di America’s Got Talent, di cui è giudice, per la sicurezza di tutti. La modella è stata sostituita da Eric Stonestreet e il programma è andato in onda senza pubblico in studio. Nel frattempo anche il marito Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokyo Hotel, ha accusato alcuni sintomi. La modella lo bacia separata dal vetro di una finestra: “Vorrei abbracciarlo e baciarlo, ma è più importante fare la cosa giusta”.

