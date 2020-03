I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I 40 anni di Sebastien Frey: “La malattia, brutto ricordo. Futuro, l’Academy dei portieri”



In occasione del suo 40° compleanno Sebastian Frey ha parlato a Fanpage.it della sua carriera, dei suoi progetti futuri e di alcuni episodi della sua vita che lo hanno particolarmente segnato. Il portiere francese è stato per anni uno dei migliori nel suo ruolo dell’intero panorama europeo e ci ha confidato in chi rivede qualche sua caratteristica.

Continua a leggere



In occasione del suo 40° compleanno Sebastian Frey ha parlato a Fanpage.it della sua carriera, dei suoi progetti futuri e di alcuni episodi della sua vita che lo hanno particolarmente segnato. Il portiere francese è stato per anni uno dei migliori nel suo ruolo dell’intero panorama europeo e ci ha confidato in chi rivede qualche sua caratteristica.

Continua a leggere

Continua a leggere