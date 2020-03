I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I 70 anni del premio Oscar William Hurt, da Il bacio della donna ragno a Thunderbolt nei film Marvel



William Hurt, il 20 marzo, compie 70 anni e nella sua carriera ha girato 70 pellicole e molte serie tv di enorme successo. Tutto parte dal 1980, con il film Stati di allucinazione, di Ken Russell, anche se il film che gli ha cambiato la vita è Il bacio della donna ragno (1985), che gli fa vincere l’Oscar come Miglior attore protagonista. In seguito, lo vedremo in Figlio di un dio minore, Dentro la notizia, A History Of Violence, Into the Wild fino ai film dell’Universo Cinematografico Marvel, in cui veste i panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross.

