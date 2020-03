I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I BTS conquistano ancora gli Usa: quattro volte primi in 2 anni, ma in Italia “solo” terzi



Sono quattro gli album del fenomeno K-Pop dei BTS che raggiungono la prima posizione negli Stati Uniti. Anche “Map of the Soul: 7”, infatti, raggiunge la testa portando la band con quattro album a segno. Un risultato che infila anche qualche record stagionale, mentre in Italia si aspetta ancora l’esplosione definitiva.

