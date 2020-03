“I segreti del mare” di Piero Angela e Alberto Luca Recchi rinviati a settembre

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Al Teatro degli Arcimboldi con Giancarlo Giannini e all’Auditorium Conciliazione con un ospite a sorpresa. Un affascinante spettacolo multimediale sulle meraviglie degli abissi tra parole e musica, video e immagini inedite.

“I segreti del mare”, lo spettacolo multimediale con Piero Angela e Alberto Luca Recchi, viene rimandato a causa dell’emergenza sanitaria. Inizialmente previsto il 31 marzo a Milano e il 4 aprile a Roma, le nuove date sono rispettivamente il 22 settembre al Teatro degli Arcimboldi e il 26 settembre nella capitale all’Auditorium Conciliazione. I biglietti acquistati restano validi per i nuovi appuntamenti.

La conduzione è affidata a Pino Straboli, maestro di cerimonia di un viaggio tra la magia del racconto del maestro della divulgazione scientifica e i video e le immagini fotografiche inedite dell’esploratore e fotografo del mare Alberto Luca Recchi. Protagonista delle prime spedizioni nel Mediterraneo alla ricerca di squali e balene, e l’unico italiano ad aver realizzato un libro fotografico per National Geographic, mostrerà per la prima volta al pubblico fotografie e filmati mai visti prima.

Per la data di Milano sarà un attore del calibro di Giancarlo Giannini a dare la voce a quel mondo muto e silenzioso che è il mare; mentre l’evocativo tappeto sonoro è affidato al talento del cantautore Enrico Giaretta. A caratterizzare il nuovo appuntamento romano sarà un ospite speciale ancora segreto.

I segreti del mare è articolato attraverso un doppio sguardo: quello ravvicinato del fotografo-esploratore e quello più distaccato e scientifico del padre di Quark. Piero Angela sedurrà gli spettatori mettendo in evidenza l’importanza del mare per l’essere umano e per il nostro pianeta, con una prospettiva più legata alla ricerca. Recchi affronterà gli argomenti legati alle sue esperienze subacquee, rivelando aneddoti e curiosità sui pesci e sulle affascinanti creature che popolano i nostri oceani come i delfini e le balene.

Due narrazioni diverse unite da una grande passione e un profondo rispetto per questo paradiso blu ancora parzialmente inesplorato che rischiamo di perdere prima ancora di averlo conosciuto a fondo.

Lo spettacolo è prodotto e organizzato da ENPI ENTERTAINMENT, CONCERTO MUSIC, BERTI LIVE E VENTIDIECI.

Radio Capital è Media Partner Ufficiale

Piero Angela, Alberto Luca Recchi “I segreti del mare” a MILANO

Martedì 22 settembre – ore 21 – Durata: 100 minuti circa

Teatro degli Arcimboldi, Viale dell’Innovazione 20.

Biglietti da 25 euro.

Piero Angela, Alberto Luca Recchi “I segreti del mare” a ROMA

Sabato 26 settembre – ore 21 – Durata: 100 minuti circa

Auditorium Conciliazione, Via della Conciliazione 4.

Biglietti da 35 euro.

