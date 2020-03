I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Idea playoff scudetto in Serie A: con quali e quante squadre si giocherebbero



Cosa può succedere in Serie A in caso di ripresa dopo la sospensione fino al 3 aprile per l’emergenza Coronavirus? Spunta l’ipotesi dei playoff per l’assegnazione dello scudetto. Ma quali squadre prenderebbero parte agli spareggi? Diverse le possibilità, dai playoff con un massimo di 8 squadre, a quelli con 4 per la classica final four.

Continua a leggere



Cosa può succedere in Serie A in caso di ripresa dopo la sospensione fino al 3 aprile per l’emergenza Coronavirus? Spunta l’ipotesi dei playoff per l’assegnazione dello scudetto. Ma quali squadre prenderebbero parte agli spareggi? Diverse le possibilità, dai playoff con un massimo di 8 squadre, a quelli con 4 per la classica final four.

Continua a leggere

Continua a leggere