Idris Elba positivo al Coronavirus: “Sto bene, ma è una cosa seria, state attenti”



Idris Elba ha dichiarato di essere positivo al Coronavirus. In questo momento si trova in isolamento, sta bene e riferisce di essere asintomatico. L’attore ha pubblicato un video sui suoi profili social mostrandosi in salute e tranquillizzando i fan: “Questa mattina ho fatto il test e sono risultato positivo, state tranquilli”.

