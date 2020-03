I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il Coronavirus mette in ginocchio Atac: “Crisi irreversibile dietro l’angolo”



In un mese Atac ha già perso 600mila euro, circa 20mila euro al giorno. La mancata vendita di biglietti ha già divorato l’utile realizzato nel 2019. “Se questa situazione andrà avanti e non ci sarà alcun intervento del Comune di Roma, nel giro di qualche mese l’azienda andrà in dissesto finanziario”, ha spiegato Natale Di Cola, Cgil Roma e Lazio.

