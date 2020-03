I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il Coronavirus non ferma lo show, il Salone dell’auto di Ginevra 2020 va in scena online



La decisione di cancellare l’edizione 2020 del Salone dell’Auto di Ginevra a causa dell’emergenza Coronavirus non ha fermato lo show: le case automobilistiche infatti hanno deciso di svelare dal proprio quartier generale in diretta streaming le anteprime che dovevano essere presentate in Svizzera rispettando il programma originale dell’evento.

