I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il coronavirus spaventa il Giappone: panico e negozi svuotati, paese verso il lockdown



A preoccupare tutti i giapponesi sono i nuovi numeri del contagio del coronavirus che hanno ripreso a crescere tanto da spingere il governo a pensare misure ancora più stringenti come un vero e proprio lockdown. Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha chiesto più poteri in tema di controllo sui cittadini proprio per varare misure come il blocco degli spostamenti.

Continua a leggere



A preoccupare tutti i giapponesi sono i nuovi numeri del contagio del coronavirus che hanno ripreso a crescere tanto da spingere il governo a pensare misure ancora più stringenti come un vero e proprio lockdown. Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha chiesto più poteri in tema di controllo sui cittadini proprio per varare misure come il blocco degli spostamenti.

Continua a leggere

Continua a leggere