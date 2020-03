I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il Festival di Cannes 2020 è stato annullato per l’emergenza Coronavirus



Il Festival di Cannes 2020 inizialmente previsto dal 12 al 23 maggio è stato cancellato per l’emergenza Coronavirus. Con un lungo comunicato sul sito ufficiale, l’organizzazione del Festival annuncia di aver preso la decisione in seguito all’emergenza: “In un periodo di crisi globale non possiamo andare avanti”.

