Il figlio di Fabio Testi parla del Coronavirus in Cina: “Stiamo bene”, poi l’appello al padre



Fabio Testi Jr è intervenuto in collegamento da Shangai a Live – Non è la D’Urso, rassicurando il padre che è deciso a lasciare il Grande Fratello Vip perché preoccupato. Il giovane, che possiede quattro locali in Cina, ha spiegato che nel Paese asiatico la situazione dell’emergenza Coronavirus sta migliorando.

