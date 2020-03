I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il fuorionda di Mattarella nel discorso alla nazione: “Neanche io vado dal barbiere”



Il Quirinale ha pubblicato per errore il fuorionda del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la registrazione del messaggio inviato alla nazione sull’emergenza Coronavirus. Si tratta della registrazione integrale, senza tagli, durante la quale Mattarella si interrompe qualche volta e in una di queste occasioni ammette che anche lui non può andare dal barbiere.

