I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il Lecce rinvia, a data da destinarsi, la ripresa degli allenamenti



Il Lecce, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere di aver rinviato a data da destinarsi la ripresa degli allenamenti. Il club giallorosso, che lotta per non retrocedere in Serie B, in un primo momento aveva deciso di far riprendere gli allenamenti a tutta la squadra già la prossima settimana.

Continua a leggere



Il Lecce, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere di aver rinviato a data da destinarsi la ripresa degli allenamenti. Il club giallorosso, che lotta per non retrocedere in Serie B, in un primo momento aveva deciso di far riprendere gli allenamenti a tutta la squadra già la prossima settimana.

Continua a leggere

Continua a leggere