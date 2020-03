I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il malore di Maria Grazia Cucinotta: “Avevo una febbre molto alta, sono stata stupida”



Si racconta senza filtri Maria Grazia Cucinotta in una intervista a “Diva e Donna”. Per la prima volta parla del malore che l’ha colpita un mese fa: “Ho avuto la febbre molto alta, ho preso una pasticca e ho fatto peggio”. E sull’opinione pubblica che l’ha attaccata: “Sono venti haters sfigati che non si sono realizzati”.

