Il mondo del motociclismo è sotto shock: a 34 anni è morto Stefano Bianco



L’ex pilota del team Benetton Playlife, diventato a 15 anni il più giovane esordiente della storia del motomondiale, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in provincia di Torino nelle prime ore di questa pomeriggio. Nel 2007, in sella alla sua Aprilia 125, era stato anche compagno di squadra di Andrea Iannone.

