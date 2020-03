I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il ‘no’ al Milan da parte di Careca e quel ‘patto’ con il Napoli e Maradona



Antonio Careca ha ricordato il grande Napoli suo, di Giordano e Maradona, quando al San Paolo e in Europa imperversava la ‘MaGiCa’, uno straordinario attacco che portò agli azzurri uno scudetto, una Coppa Uefa e la Supercoppa Italiana a cavallo degli anni 80-90. “Milik e Mertens mi piacciono, ma noi avevamo qualcosa in più. Il Milan? Mi cercò ma avevo un patto con Diego, vincere per il Napoli”

