Il principe Carlo positivo al Covid-19, Harry vorrebbe tornare a Londra ma Meghan glielo ha vietato



Stando a quanto riportato dal Daily Mail, Meghan Markle avrebbe negato a suo marito Harry di raggiungere Londra, per stare più vicino alla sua famiglia in seguito alla notizia della positività del padre Carlo al coronavirus. Il principe e la sua consorte sono in isolamento in Canada e spostarsi potrebbe compromettere la loro incolumità, sebbene ci siano forti preoccupazioni per la famiglia reale.

