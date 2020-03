I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il principe William rompe il protocollo reale e posa per un selfie con una fan



Pur di accontentare una giovanissima fan nel corso del viaggio in Irlanda con Kate Middleton, il principe ha accettato di apparire in un selfie malgrado sia un gesto espressamente vietato dal protocollo reale. Al loro ritorno nel Regno Unito, Kate e William si riuniranno per l’ultima volta in un evento ufficiale con Harry e Meghan.

