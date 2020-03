I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, positivo al coronavirus



Il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, è risultato positivo al tampone per la ricerca del nuovo coronavirus. Così Tidei su Facebook: “Domenica ho registrato un’alterazione della temperatura corporea. In base alle procedure vigenti, ho subito provveduto a contattare le autorità sanitarie e ieri pomeriggio sono stato sottoposto al tampone. Ora mi è stato comunicato che il tampone ha dato esito positivo e i sanitari hanno ritenuto che non c’è per ora alcuna necessità di ricovero”.

