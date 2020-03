I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il suocero di De Ligt: “La Juventus nei giorni del Coronavirus è stata una famiglia per lui”



Keje Molenaar, ex difensore dell’Ajax nei primi anni ottanta e padre della fidanzata del giocatore bianconero, ha raccontato il momento particolare che la figlia e de Ligt stanno vivendo chiusi in casa a Torino: “Il tampone di Matthijs è risultato negativo e di conseguenza mia figlia non ha dovuto fare alcun test. Sono molto uniti e ne stanno approfittando anche per rilassarsi”.

