Il supervirus del TGR Leonardo non è il coronavirus (che non è stato creato in laboratorio)



Sta circolando su internet un video del TGR Leonardo del 2015 nel quale di parla di un supervirus “chimera” creato in laboratorio dai cinesi, unendo parte di un coronavirus di un pipistrello con quello della SARS di un topo. Il risultato, secondo alcuni, avrebbe dato vita al SARS-CoV-2, responsabile dell’attuale pandemia. Ecco perché si tratta di una bufala.

