I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il Tar salva la Rai: congelata la multa da 1,5 milioni voluta dall’Agcom per il pluralismo violato



La Rai non dovrà pagare, almeno per ora, la maximulta di 1,5 milioni di euro comminatagli dall’Agcom in seguito alla violazione del Contratto di Servizio verificatasi in diverse occasioni: dai tg nazionali ai talk show, finanche a Sanremo. La decisione è stata presa dal Tar del Lazio che ha provveduto affinché la questione venga esaminata in un’udienza collegiale il prossimo 15 aprile.

Continua a leggere



La Rai non dovrà pagare, almeno per ora, la maximulta di 1,5 milioni di euro comminatagli dall’Agcom in seguito alla violazione del Contratto di Servizio verificatasi in diverse occasioni: dai tg nazionali ai talk show, finanche a Sanremo. La decisione è stata presa dal Tar del Lazio che ha provveduto affinché la questione venga esaminata in un’udienza collegiale il prossimo 15 aprile.

Continua a leggere

Continua a leggere