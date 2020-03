I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il video di Good Times di Ghali è stato girato per la prima volta su Instagram: “Momento storico”



Ghali non si fa uccidere il mood e pubblica il video di Good Times anche senza poter uscire di casa. Il rapper che ha pubblicato l’album “DNA”, tornato in testa alle classifiche di vendita, ha pubblicato il nuovo video in maniera particolare. Non potendolo girare in giro e costretto a casa, Ghali ha optato per organizzare il primo video musicale utilizzando le dirette Instagram coi fan.

