Ilicic affianca Messi e CR7: lo sloveno incanta e lancia l’Atalanta tra le grandi d’Europa



Con i suoi cinque gol realizzati tra andata e ritorno agli spagnoli, lo sloveno dell’Atalanta diventa il terzo giocatore dopo Messi e Cristiano Ronaldo a segnare così tanto nella doppia gara ad eliminazione diretta in Champions League. Un traguardo incredibile per un giocatore che, all’età di trentadue anni, ha trovato la sua piena maturità diventando un’arma letale per la formazione di Gasperini.

