I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Imma Battaglia: “Gabriel Garko libero di dire quel che vuole, Licia Nunez fa la lesbochic in tv”



La scoperta della propria sessualità, l’amore con Eva Grimaldi e quello finito con Licia Nunez, l’amicizia con Gabriel Garko: Imma Battaglia racconta i suoi 60 anni con la lucidità dell’attivista diventata simbolo di una battaglia che sa di non dover combattere a tutti i costi, col rischio di passare sopra la sensibilità altrui. Dal legame con la moglie attrice all’amicizia nata con l’attore che è stato a lungo ex della sua compagna. E del quale dice: “Ha una sensibilità rara, è libero di dire o no quel che vuole”.

Continua a leggere



La scoperta della propria sessualità, l’amore con Eva Grimaldi e quello finito con Licia Nunez, l’amicizia con Gabriel Garko: Imma Battaglia racconta i suoi 60 anni con la lucidità dell’attivista diventata simbolo di una battaglia che sa di non dover combattere a tutti i costi, col rischio di passare sopra la sensibilità altrui. Dal legame con la moglie attrice all’amicizia nata con l’attore che è stato a lungo ex della sua compagna. E del quale dice: “Ha una sensibilità rara, è libero di dire o no quel che vuole”.

Continua a leggere

Continua a leggere