Incendi Australia: dopo più di 240 giorni il Nuovo Galles del Sud è finalmente libero dalle fiamme



Dopo più di 240 giorni, per la prima volta, il Nuovo Galles del Sud è ufficialmente privo di incendi boschivi. A comunicarlo i vigili del fuoco della zona, che per mesi hanno lavorato senza sosta per spegnere le fiamme che hanno devastato lo Stato australiano: “Per la prima volta da luglio 2019, al momento nel Nuovo Galles del Sud non esiste alcun incendio”.

