Incendio a Portalbera (Pavia): fiamme in un’abitazione, un morto



Tragedia a Portalbera in provincia di Pavia, dove un uomo di 81 anni è morto in un incendio divampato all’interno di un appartamento. Le fiamme non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Inutile l’intervento dei vigili del fuoco, che invece hanno messo in salvo la moglie e la nipote, soccorse in ambulanza e trasportate in ospedale.

