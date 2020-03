I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Inchiesta ‘Mensa dei poveri’: archiviata l’accusa di abuso d’ufficio per Attilio Fontana



Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha archiviato il fascicolo per abuso d’ufficio a carico del governatore lombardo Attilio Fontana, coinvolto in uno dei filoni dell’inchiesta ‘Mensa dei poveri’ che ha svelato una rete di scambi, mazzette, nomine e appalti pilotati di cui avrebbero fatto parte decine di politici, imprenditori e amministratori. Fontana era indagato per la nomina dell’ex socio Luca Marsico all’interno di un organismo regionale.

