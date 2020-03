I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente a Ostia: sbanda con l’auto e si schianta contro un albero: è grave



Sono ore di apprensione per un automobilista 44enne che lotta tra la vita e la morte ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Camillo di Roma. La sua auto ieri sera è uscita fuori strada e si è schiantata contro un albero in via di Castel Fusano ad Ostia. La vittima è stata soccorsa in codice rosso.

