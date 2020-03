I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente a Sassari, moto contro muro: Elisa muore a 15 anni mentre torna da una festa



Incidente nella notte in zona Baldinca, alle porte di Sassari. Una ragazza di 15 anni, Elisa Riccobono, è morta mentre tornava da una festa di Carnevale a bordo della moto guidata da un amico 17enne. Il mezzo è andato a finire contro un muro, per cause ancora in via di accertamento, e la giovane è stata sbalzata sull’asfalto. È deceduto dopo un’ora di agonia all’ospedale Santissima Annunziata. Ferito ad una gamba il guidatore.

