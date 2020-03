I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Inter, 300 tifosi alla Pinetina prima della Juve: dribblata l’emergenza Coronavirus



Noncuranti delle continue richieste delle istituzioni e degli esperti per l’emergenza Coronavirus, 300 tifosi interisti hanno raggiunto il centro sportivo di Appiano Gentile per per aspettare la squadra all’uscita alla vigilia della sfida contro la Juventus a Torino. Una situazione che inevitabilmente ha fatto molto discutere.

Continua a leggere



Noncuranti delle continue richieste delle istituzioni e degli esperti per l’emergenza Coronavirus, 300 tifosi interisti hanno raggiunto il centro sportivo di Appiano Gentile per per aspettare la squadra all’uscita alla vigilia della sfida contro la Juventus a Torino. Una situazione che inevitabilmente ha fatto molto discutere.

Continua a leggere

Continua a leggere