Inter, il ct della Slovacchia pronto a convocare Skriniar se l’Uefa non annulla le gare



In attesa delle decisioni dell’Uefa (martedì è previsto un summit con le leghe e le federazioni europee), il ct della Slovacchia è pronto a convocare per la prossima gara: “In palio c’è la partecipazione a Euro2020. So della situazione delicata ma se non ci saranno direttive, il giocatore verrà chiamato e l’Inter dovrà metterlo a disposizione”

